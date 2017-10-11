Во Франции начались многомиллионные забастовки

Во Франции миллионы госслужащих принимают участие во всеобщей забастовке.
Они протестуют против экономических реформ президент Макрона, в ходе которых предполагаются масштабные сокращения рабочих мест.
Как пишет euromag.ru со ссылкой на ВВС, во Франции закрыты школы, железнодорожный транспорт работает с перебоями, треть авиарейсов отменена.
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Два крупнейших профсоюза Франции - Французская демократическая конфедерация труда (CFDT) и Рабочая сила (FO) - поддержали проведение забастовки.
Напомним, что в сентябре десятки тысяч человек приняли участие в протестной акции в Париже, которая состоялась сразу после подписания Макроном закона, который упрощает процедуру найма и увольнения сотрудников.