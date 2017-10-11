Берлин назвал провозглашение независимости Каталонии "безответственным шагом"

Одностороннее провозглашение независимости Каталонии представляет собой "безответственный шаг".
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, которое цитирует Twitter ведомства.
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Так, он предложил провести переговоры по данному вопросу.
"Одностороннее провозглашение независимости было бы безответственным. Решение можно найти только путем переговоров", - отметил Габриэль.
Напомним, в Мадриде назвали Пучдемона трюкачом.