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Главная » Мир » Берлин назвал провозглашение независимости Каталонии "безответственным шагом"
Референдум за независимость Каталонии

Берлин назвал провозглашение независимости Каталонии "безответственным шагом"

Берлин назвал провозглашение независимости Каталонии "безответственным шагом"
Фото: Радио Свобода

Зигмар Габриэль считает, что компромисс нужно искать с помощью переговоров

11.10.17 181
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Одностороннее провозглашение независимости Каталонии представляет собой "безответственный шаг".

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, которое цитирует Twitter  ведомства.

Так, он предложил провести переговоры по данному вопросу.

"Одностороннее провозглашение независимости было бы безответственным. Решение можно найти только путем переговоров", - отметил Габриэль.

Напомним, в Мадриде назвали Пучдемона трюкачом.

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