Кремль собрался выслать еще 150 американских дипломатов

Министерство иностранных дел России пригрозило США высылкой еще 150 сотрудников американской дипмиссии.

Об этом со ссылкой на директора департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко передают РИА Новости.

"Что касается ответа, мы сказали, в том числе публично, что в дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают… Не исключаем никаких вариантов, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств", - заявил Борисенко.

По его словам, на данное время в американской дипмиссии работают 455 сотрудников, в то время как в США лишь 300 российских дипломатов.

"Численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже", - сказал представитель российского МИД.

Напомним, Россия может потерять статус члена Совета Европы.