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Главная » Мир » Лукашенко позвали на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель
Лукашенко позвали на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель
Александр Лукашенко / Фото: tut.by

Лукашенко позвали на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель

Президент Беларуси может впервые побывать в столице ЕС

11.10.17 111
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Евросоюз пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на саммит "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

Если Лукашенко согласится, это будет его первый визит в столицу ЕС.

Пресс-секретарь главы Европейского совета Дональда Туска подтвердил, что Беларусь была приглашена для участия в саммите.

"Кто будет представлять Беларусь на саммите - это вопрос к Минску", - сказал он.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Лукашенко еще решит, приезжать ли ему в Брюссель, но сначала он ожидает, что высокопоставленные чиновники ЕС приедут к нему в Минск.

Приглашение Лукашенко на саммит вызвало неоднозначную реакцию среди европейских политиков. Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс назвал приглашение "скандальным", ведь в Беларуси продолжается давление на оппозиционных активистов.

Неназванный дипломат ЕС выразил обеспокоенность, что приезд "диктатора" в Брюссель отвлечет внимание от лидеров Украины, Молдовы и Грузии, которые на самом деле стремятся к сближению с ЕС.

"Весь саммит превратится в шоу Лукашенко", - сказал он.

Напомним, саммиты "Восточного партнерства" проводятся раз в два года и предназначены для налаживания более тесных отношений ЕС с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Беларусь обычно участвует в саммитах на уровне министра иностранных дел.

В феврале с Лукашенко и еще 169 других белорусов были сняты визовые санкции.

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