Мадрид требует от Каталонии объяснить, объявила ли она независимость

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от руководства Каталонии однозначного ответа: была объявлена независимость региона или нет. Об этом он сообщил в обращении к нации, передает Медуза.

Рахой пояснил, что глава Каталонии Карлес Пучдемон должен занять четкую позицию, чтобы Мадрид мог планировать дальнейшие действия.

В частности, если Каталония формально объявит о своей независимости, то власти Испании будут готовы задействовать статью 155 Конституции, которая позволяет отстранить местное руководство от управления регионом для восстановления конституционного порядка.

Напомним, вечером 10 октября, выступая перед парламентом автономии Пучдемон обратился с просьбой отложить рассмотрение вопроса о независимости.

Позже он и несколько десятков членов правительства и парламента региона подписали Декларацию представителей Каталонии, в которой Каталония провозглашается независимым государством. Отмечается, что документ не вступит в силу до переговоров с испанским правительством.