Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Мадрид требует от Каталонии объяснить, объявила ли она независимость
Референдум за независимость Каталонии

Мадрид требует от Каталонии объяснить, объявила ли она независимость

Мадрид требует от Каталонии объяснить, объявила ли она независимость
Мариано Рахой / Фото: AFP

Мариано Рахой хочет получить однозначный ответ

11.10.17 136
100

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от руководства Каталонии однозначного ответа: была объявлена независимость региона или нет. Об этом он сообщил в обращении к нации, передает Медуза.

Рахой пояснил, что глава Каталонии Карлес Пучдемон должен занять четкую позицию, чтобы Мадрид мог планировать дальнейшие действия.

В частности, если Каталония формально объявит о своей независимости, то власти Испании будут готовы задействовать статью 155 Конституции, которая позволяет отстранить местное руководство от управления регионом для восстановления конституционного порядка.

Напомним, вечером 10 октября, выступая перед парламентом автономии Пучдемон обратился с просьбой отложить рассмотрение вопроса о независимости.

Позже он и несколько десятков членов правительства и парламента региона подписали Декларацию представителей Каталонии, в которой Каталония провозглашается независимым государством. Отмечается, что документ не вступит в силу до переговоров с испанским правительством.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Берлин назвал провозглашение независимости Каталонии "безответственным шагом"В Мадриде назвали Пучдемона трюкачомРим не признает Каталонию независимой

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 6004
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6059
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4253
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3373
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 2905
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1491
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 4107
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2570
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2666
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1945
  1. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 4737 / 5328
  2. В НБУ объяснили причины ускорения роста цен 3708 / 4204
  3. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 3671 / 10850
  4. Третий не лишний. Что показали переговоры Волкера и Суркова в Белграде 2911 / 3371
  5. В Кабмине сказали, какого числа стартует выплата пересчитанных пенсий 2696 / 2979
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2605 / 60817
  7. Сало в сентябре рекордно подорожало 2387 / 2616
  8. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 1933 / 2095
  9. 68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США 1833 / 2054
  10. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 1687 / 1941
  1. Простая арифметика. Как научить детей учиться 26 / 4107
  2. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 23 / 2095
  3. Донбасс отрабатывает свою карму, — блогер Олег Пономарь 15 / 100454
  4. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 13 / 10850
  5. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 10 / 5328
  6. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 9 / 2350
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 8 / 82005
  8. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 8 / 1941
  9. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 6 / 60817
  10. В НАБУ рассказали о самых резонансных расследованиях сентября 6 / 1025
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.