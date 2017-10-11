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Главная » Мир » Опасная Нибиру. Будет ли конец света в октябре
Опасная Нибиру. Будет ли конец света в октябре
Фото: открытые источники

Опасная Нибиру. Будет ли конец света в октябре

Корреспондент газеты The Independent Эндрю Гриффин анализирует, насколько беспочвенны предсказания о скором конце света

11.10.17 65
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Время от времени мы то и дело слышим про конец света, на словах переживая гибель цивилизации едва ли не каждый год. Но стоит ли так бояться и ждать кончины всего живого?

"Зачастую в новостях о приближающейся кончине цивилизации не называют точных дат возможного конца света или же точных причин, почему это должно произойти", — продолжает Эндрю Гриффин. Причём в основном все ссылаются на работу Дэвида Мида Planet X: The 2017 Arrival, где говорится о гибели нашей планеты в октябре 2017 года.

Мид предположил, что некая Планета Х, она же огромная Нибиру, внезапно столкнётся с Землей и убьёт всё живое. Но на самом деле нет ни единого зафиксированного факта существование Нибиру, а тем более её приближения к нашей планете.

Ещё в 2012 году, когда псевдоучёные пророчили столкновение с Планетой Х, НАСА сделало заявление о том, что если бы Нибиру действительно была близка к Земле, астрономы её заметили бы минимум за десять дней, а саму планету было бы видно невооружённым глазом.

Нибиру никогда не столкнется с Землёй, но люди продолжают об этом писать, сея страх и панику.

Издание Daily Star заявило, что Планета Х приближается, так как в одной из 10 Египетских казней, описанных в Библии, говорится об этом. Достаточно ли неопровержимый этот источник, а главное — правильно ли его интерпретируют? К примеру, одна из казней — нашествие мошек. Но этот феномен, который объясняется изменением климата, случается каждый год, а мы всё ещё живы. Так что к концу света приведёт скорее глобальное потепление, а не столкновение с никому не известной планетой.

Один из последних раз кончину цивилизации пророчили 21 августа 2017 года, когда случилось масштабное солнечное затмение. Во многих культурах затмение солнца является негативным знаком. Но переживать из-за них не стоит, так как они случаются регулярно.

Безусловно, мир может постичь конец света. Но со 100-процентной точностью никто не знает, когда это будет.

По материалам The Independent
Перевод Даниила Непочатова

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