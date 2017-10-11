В Турции посадили на два года в тюрьму журналистку The Wall Street Journal

В Турции журналистку американского издания The Wall Street Journal Айлу Албайрак приговорили к двум годам и месяцу тюрьмы за "пропаганду терроризма". Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Аssociated Рress.

Приговор был вынесен на основании того, что в 2015 году журналистка опубликовала материал о конфликте между курдскими повстанцами и правительственными силами Турции на юго-востоке страны.

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Айла Албайрак, которая имеет двойное турецкое и финское гражданство, намерена обжаловать обвинительный приговор.

Ранее по подозрению в причастности к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки путча в июле 2016 года, арестованы более 100 журналистов, более 200 средств массовой информации были закрыты.

Напомним, более 3 тыс. осужденных покинут тюрьмы в Турции, чтобы освободить места в тюрьмах для других заключенных.