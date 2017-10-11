Трамп хочет увеличить ядерный арсенал США в 10 раз, – СМИ

Именно после такого заявления президента США некоторые чиновники услышали, как госсекретарь Тиллерсон назвал его "болваном"

Президент США Дональд Трамп во время встречи этим летом с главами структур национальной безопасности страны заявил, что хочет увеличить ядерный арсенал страны в десять раз. Об этом сообщило NBCnews со ссылкой на трех чиновников, присутствовавших на встрече, передает Европейская правда.

По словам чиновников, комментарии Трампа были сделаны в тот момент, когда на одном из слайдов было продемонстрировано устойчивое сокращение американского ядерного оружия с конца 1960-х годов.

Тогда Трамп отметил, что хочет большего запаса, чтобы США не находились на нижней позиции этой нисходящей кривой.

По словам источников, советники Трампа, среди которых представители Объединенного комитета начальников штабов и государственный секретарь Рекс Тиллерсон, были удивлены.

Чиновники коротко разъяснили правовые и практические препятствия на пути к созданию ядерного оружия и то, что текущий военный потенциал сильнее, чем когда США были на высоте наращивания ядерного оружия.

В интервью NBC News источники сообщили, что расширение ядерного оружия не планируется.

Сообщается, что встреча, которая состоялась 20 июля, была длительной, с напряженным обзором мировых сил и операций США.

Именно после этой встречи некоторые чиновники услышали, как госсекретарь Тиллерсон назвал Трампа "болваном".

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Напомним, NBC News ранее сообщало, что Рекс Тиллерсон назвал Трампа "болваном" и что летом он якобы был на грани увольнения с должности госсекретаря США из-за ожесточенных политических споров с Белым домом.

Впоследствии Рекс Тиллерсон опроверг информацию о своем намерении подать в отставку, однако не обратил внимания на другую часть информации NBC News, где говорилось, что он когда-то назвал Трампа "болваном" после напряженного совещания по стратегии администрации Трампа в Афганистане.