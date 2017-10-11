Премьер Испании дал лидеру Каталонии 5 дней, чтобы определиться с декларацией независимости

Пучдемон должен прояснить ситуацию до 16 октября, а до 19-го – может изменить решение

Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал главе регионального правительства Каталонии Карлесу Пучдемону пять дней на то, чтобы пояснить, объявил ли он о независимости Каталонии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на El Mundo.

Пучдемон должен прояснить ситуацию до 16 октября. Кроме того, власти Испании обозначили вторую дату – 19 октября, до этого срока глава Каталонии может изменить решение.

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Напомним, 10 октября на странице Женералитета Каталонии в Twitter появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Однако до этого в тот же день Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.