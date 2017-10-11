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Главная » Мир » Румыния отказала в лицензии "рупору Кремля" – телеканалу РТР

Румыния отказала в лицензии "рупору Кремля" – телеканалу РТР

Румыния отказала в лицензии "рупору Кремля" – телеканалу РТР
Фото: Укринформ

Российские пропагандисты намерены опротестовать это решение

11.10.17 205
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Румынский Национальный совет по телевидению и радио отказал в выдаче лицензии на вещание на территории страны российскому телеканалу РТР. За это решение проголосовали все девять присутствующих на заседании членов Совета, передает Укринформ.

"Существует опасность того, что этот телеканал будет представлять неправдивую информацию о Европейском Союзе и США. Речь идет, прежде всего, о пророссийских пропагандистских материалах, о так называемых fake news", – отметил член Национального совета по телевидению и радио Румынии Валентин Жукан.

Его коллега по Национальному совету Дорина Руссу напомнила присутствующим, что аналогичный телеканал, который вещает на территории Республики Молдова, неоднократно был оштрафован за необъективное освещение событий, в том числе событий, происходящих в Украине, а также за проведение российской и антиевропейской пропаганды.

Руководители телеканала, в свою очередь, намерены опротестовать решение Совета.

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