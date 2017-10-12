Пожар уничтожил главную достопримечательность Франкфурта-на-Майне

Башня Гете была самой высокой деревянной конструкцией в Германии

43-метровая деревянная башня Гете сгорела сегодня ночью в немецком Франкфурте-на-Майне.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

Сообщение о пожаре поступило примерно в 3:15 по местному времени. На место были стянуты большие силы спасателей, однако к тому времени огонь полностью охватил конструкцию.

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Спасти башню уже не представлялось возможным, и всё, что могли сделать пожарные — перекрыть площадь, на которой она стоит, и не допустить распространение пламени на ближайшие постройки.

Возведенная в 1931 году башня считалась не только одной из главных достопримечательностей города и лучшей в нем смотровой площадкой, но и была самой высокой деревянной конструкцией в Германии.