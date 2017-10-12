После обеда с Папой Римским не досчитались двух заключенных

Сбежавшие — выходцы из Неаполя, которых руководство тюрьмы охарактеризовало как опасных рецедивистов

В Болонье во время благотворительного обеда, приуроченного к визиту Папы Римского, сбежали двое заключенных.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на IlResto del Carlino.

Как сообщает издание, на обед были приглашены несколько тысяч человек, в том числе бездомные и заключенные из местных тюрем. После этого одно из исправительных учреждений после обеда обнаружило пропажу двух заключенных.

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Сбежавшие — выходцы из Неаполя, которых руководство тюрьмы охарактеризовало как опасных рецедивистов.

Их личности, а также преступления, за которые они были осуждены, не сообщаются.

Напомним, ИГИЛ планирует убить папу Римского.