Швейцария ежегодно истекает 43 килограммами чистого золота

В водопроводную систему Швейцарии ежегодно утекает до 43 килограммов чистого золота.
Потери оцениваются в $1,8 миллиона ежегодно.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Концентрация золота в осадках сточных вод достаточно высокая для восстановления, что делает его потенциально ценным", — следует из отчета ученых Федерального института водных наук и технологий агентству, которые связывают этот феномен с наличием ряда золотодобывающих заводов в регионе.
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В общей сложности специалисты проанализировали очистку сточных вод на 64 предприятиях. Помимо золота, в водах также нашли три тонны серебра, что оценивается примерно в $1,7 миллиона.
Напомним, в Берлине мужчина нашел под деревом килограмм золота.