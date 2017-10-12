В Сирии убили знаменитую Белую вдову

Британка Салли Джонс, уехавшая в Сирию и вступившая в террористическую организацию "Исламское государство", убита в результате удара американского беспилотника.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Times.

По данным издания, 50-летняя Джонс, известная под прозвищем Белая вдова, была убита в июне недалеко от границы Сирии и Ирака. Предполагается, что она бежала из Ракки, операцию по освобождению которой США и их союзники по коалиции ведут с начала июня.

Убит и сын Салли Джонс — 12-летний Джонатан, которого она вывезла из Великобритании.

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О смерти Белой вдовы ЦРУ уведомило власти Великобритании еще в июне, однако обе страны не стали распространять эту информацию из-за того, что вместе с ней был убит несовершеннолетний сын.

Отмечается, что Салли Джонс, родившаяся в графстве Кент в начале 2010-х годов Джонс познакомилась с Джунаидом Хусейном, который был почти на 30 лет ее младше, и приняла ислам.

В 2013 году Салли и Джунаид уехали в Сирию и присоединились к ИГИЛ, куда позже забрали и своего младшего сына. Джонс и Хусейн старались передвигаться по территории Сирии в сопровождении ребенка, рассчитывая, таким образом, избежать удара с беспилотника. Джонатан также появился на одном из видео с казнью, распространенном ИГИЛ.

Два года назад Джунаид был убит в результате удара американского беспилотника. Салли Джонс после смерти мужа получала пособие от ИГИЛ как вдова шахида и продолжала активно вербовать новых членов в ряды террористической организации.