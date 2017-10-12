В России представили купюры с оккупированным Крымом

На купюре в 200 рублей изображены развалины Херсонеса и памятник морякам в аннексированном Севастополе

В четверг, 12 октября представители Банка России и "Госзнака" представили новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. НА них есть изображение из Крыма.

Об этом сообщает ТАСС.

Это первое обновление номинального ряда банкнот с 2006 года. На всероссийском голосовании определились два победителя - символы Севастополя и Дальнего Востока. Их и разместили на купюрах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Volkswagen запретил продавать свою спецтехнику в Крыму

В частности, на купюре в 200 рублей изображены развалины Херсонеса и памятник морякам в аннексированном Севастополе.

Напомним, Порошенко ответил "продавцу" Крыма Земану.