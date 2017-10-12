Около 50 фермеров из Джайпура, города на северо-западе Индии, отстаивают право на землю "грязными" методами.

Со 2 октября протестующие по очереди сидят в ямах, закопавшись кто по пояс, кто по уши в грязь.

Об этом пишет Global Voices.

Фермеры считают неадекватной сумму, полученную от местных властей за изъятие земель. Они требуют провести переоценку стоимости и приостановить процесс национализации участков.

Они вырыли 40 ям и несколько траншей, где дежурят мужчины и женщины, включая 90-летнюю Нантхи Бай. Она говорит, в деревне Ниндар возле Джайпура жили семь поколений ее рода, а теперь 330 гектаров отвели под новостройки.

Управление развития Джайпура, в чьем ведении находится проект, изъяло у деревни уже половину земель.

Напомним, Гройсман считает, что Украине срочно нужен День фермера.