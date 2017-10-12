Лидер немецких свободных демократов призывает позвать Путина на встречу "Большой семерки"

Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер, возможный член будущей правящей коалиции, предложил пригласить российского президента Владимира Путина следующий саммит "Большой семерки". Об этом заявил в интервью австрийской газете Die Presse, передает Голос Америки.

"Мы не можем допустить, чтобы все зависело от ситуации в Крыму", – отметил Линднер.

Он добавил, что нельзя мириться с нарушениями международного права Россией, но, несмотря на это, необходимо продолжать переговоры.

"Нельзя мириться с нарушениями международного права Россией. Но это самый серьезный конфликт, и это последнее место, где мы увидим прогресс. Вот почему я выступаю за активизацию диалога и за приглашение Путина к столу переговоров в рамках "Большой семерки" – переговоров с ним, а не о нем", - подчеркнул Линднер.

Ранее глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексированного Россией Крыма можно временно отложить, не призванная при этом факта аннексии.