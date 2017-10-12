Сенат Чехии: Своим заявлением Земан легитимизировал агрессию России против Украины

В Чехии Сенат (верхняя палата парламента) осудил заявление президента страны Милоша Земан о "продаже" Украиной России Крыма. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.

Соответствующее постановление поддержали 38 сенаторов из 47 присутствующих в зале. Трое проголосовали против, и шестеро воздержались.

Сенаторы призвали президента уважать внешнюю политику Чехии.

"Своими заявлениями президент республики легитимизировал агрессию, которая нарушает международное право", - говорится в тексте документа.

При этом депутаты отклонили предложение признать, что заявление Земана нанесло ущерб интересам Чехии.

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Пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек отбросил претензии сенаторов.

"Президент не легализовал аннексию Крыма, он выразил сбалансированное и реалистичнуое мнение, поэтому отклонений от чешской внешней политики не было", - заявил он.

Напомним, президент Чехии Милош Земан в своем выступлении на заседании ПАСЕ заявил, что считает захват Россией Крыма "завершенным делом", и предложил "узаконить" аннексию полуострова и выплатить Украине компенсацию.