Турция согласилась закрыть порты для судов из Крыма, - ГПУ

После визита генпрокурора Юрий Луценко в Анкару турецкие власти запретили посещение портов страны судам, которые ранее посещали оккупированный Крым. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"6 октября 2017 руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярное письмо "Определенные принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма", в котором говорится о необходимости "принять меры с учетом внешней политики нашей страны, связанной с ограничениями, наложенными на заходы судов в порты Крыма", - говорится в сообщении.

Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщили о том, что суда, побывавшие в Крыму, не впускаются и не выпускаются из портов.

Кроме того, вводится жесткая система контроля, который обеспечивается путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала по выходу из последнего порта. Также контроль будет проводиться с использованием всех доступных систем и открытых ресурсов для проверки того факта, что корабли прибыли из указанных портов. При этом руководство суден должно будет предоставить официальное письменное заявление о том, что корабль не посещал оккупированный полуостров.

Введение такой процедуры является следствием распространенной практики, когда суда-нарушители в последнее время массово указывают турецким морским и портовым органам ложную информацию о портах назначения.