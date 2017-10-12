В Испании вблизи базы Альбасете разбился истребитель Eurofighter, который возвращался с парада в честь Национального праздника Испании.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.
Самолет был одним из четырех истребителей, которые принимали участие в военном параде в Мадриде.
Издание, ссылаясь на источники в Минобороны, сообщает, что пилоту катапультироваться не удалось. Позже глава региона Кастилья-Ла Манча Эмильяно Гарсия-Паге подтвердил гибель пилота.
Accidente aéreo en la Base Aérea de Los Llanos. #albacete pic.twitter.com/4D488KICpO— MARIO_RP (@marioruiz_ab) 12 октября 2017 г.
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Напомним, совсем недавно на авиашоу в Италии разбился истребитель, пилот погиб. Он не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.