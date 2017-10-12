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Главная » Мир » Зверский аппетит. Почему Россия не ограничится Крымом в Чёрном море
Зверский аппетит. Почему Россия не ограничится Крымом в Чёрном море
Фото: открытые источники

Зверский аппетит. Почему Россия не ограничится Крымом в Чёрном море

Из-за наращивания сил НАТО в Восточной Европе Путин хочет увеличить мощь российского флота на юге. Корреспондент Bloomberg Джеймс Ставридис разбирался, как Альянс может противостоять амбициям Кремля

12.10.17 1176
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Российские военные недавно завершили учения "Запад", которые стали самыми масштабными со времён окончания холодной войны. В них участвовало более 100 тыс. военных. Самой яркой частью учений стала морская операция в Балтийском море, главной целью которой было показать НАТО желание россиян завоевать позиции на юге, в особенности на Чёрном море, напоминает Джеймс Ставридис.

Ещё со времён Древней Греции Чёрное море играло важную роль на геополитической карте мира. России удалось закрепиться здесь в 1783 году, создав в Крыму флот.

Сегодня полуостров, ставший в 1954 году частью УССР, является центром напряжения между Россией и Западом. Россия аннексировала Крым, что повлекло за собой серьёзные санкции со стороны западных стран.

До аннексии Крыма Россия оккупировала суверенные территории Грузии — близкого партнёра НАТО в Черноморском регионе. Вследствие этой спецоперации Москва теперь контролирует Южную Осетию и Абхазию.

Через усиление контроля РФ над Чёрным морем с помощью Черноморского флота с локацией в Севастополе Россия может влиять на прибрежные территории Турции, проливы Босфор, Дарданеллы, а также берега других союзников НАТО. Черноморский флот даёт России важный выход в Средиземное и Эгейское моря, усиливая её влияние в регионе. Это бросает серьёзный вызов Альянсу.

Корабли НАТО должны чаще заходить в порты Румынии, Турции и Болгарии, а также в Грузию и на неоккупированное побережье Украины

Помимо геополитических амбиций в черноморском бассейне Российская Федерация преследует здесь и важные экономические интересы. Прежде всего они связаны с открытием новых нефтяных и газовых месторождений у берегов Болгарии. В этой связи в московских кабинетах разработали идею трубопровода, который бы соединил три моря: Адриатическое, Балтийское и Чёрное. Такую газовую артерию, по задумке россиян, должна контролировать РФ.

Что же делать НАТО, чтобы умерить российский аппетит на стратегически важные южные моря, задаётся вопросом Джеймс Ставридис. Самое лучшее решение — сконцентрировать достаточно сил на военных базах в Чёрном море, что даст возможность влиять на Кремль в регионе в мирное время.

Во-первых, корабли НАТО должны чаще заходить в порты Румынии, Турции и Болгарии, а также в Грузию и на неоккупированное побережье Украины. Это можно осуществлять силами морской базы НАТО в Британии.

Во-вторых, Североатлантический альянс должен иметь план морских операций в Чёрном море на случай непредвиденных ситуаций. Одним из преимуществ НАТО является сильная оперативная командная структура, в которой задействованы 9 тыс. военных в 29 странах.

В-третьих, в Черноморском регионе следует расширить военное присутствие США отдельно от НАТО. Для этого есть четыре мощных эсминца с системами вооружения "Иджис", которые постоянно базируются в испанской Роте.

В-четвёртых, США должны тесно сотрудничать с Турцией, которая контролирует вход в Чёрное море через Босфорский пролив. Несмотря на то, что сейчас американо-турецкие отношения значительно охладели, важную роль играют стратегии по увеличению морского присутствия Вашингтона в этом регионе.

Наконец, США должны поощрять западный бизнес инвестировать в Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину, особенно в газовые и нефтяные месторождения, а также в улучшение оптоволоконных кабелей и других коммуникаций, влияя тем самым на более тесное экономическое сотрудничество стран в Чёрном море. Помочь в этом может и применение США и Европой политики "мягкой силы", которая станет одним из дополнительных гарантов стабильности в регионе, уверяет автор Bloomberg.

По материалам Bloomberg
Перевод Даниила Непочатова

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