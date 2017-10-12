Зверский аппетит. Почему Россия не ограничится Крымом в Чёрном море

Из-за наращивания сил НАТО в Восточной Европе Путин хочет увеличить мощь российского флота на юге. Корреспондент Bloomberg Джеймс Ставридис разбирался, как Альянс может противостоять амбициям Кремля

Российские военные недавно завершили учения "Запад", которые стали самыми масштабными со времён окончания холодной войны. В них участвовало более 100 тыс. военных. Самой яркой частью учений стала морская операция в Балтийском море, главной целью которой было показать НАТО желание россиян завоевать позиции на юге, в особенности на Чёрном море, напоминает Джеймс Ставридис.

Ещё со времён Древней Греции Чёрное море играло важную роль на геополитической карте мира. России удалось закрепиться здесь в 1783 году, создав в Крыму флот.

Сегодня полуостров, ставший в 1954 году частью УССР, является центром напряжения между Россией и Западом. Россия аннексировала Крым, что повлекло за собой серьёзные санкции со стороны западных стран.

До аннексии Крыма Россия оккупировала суверенные территории Грузии — близкого партнёра НАТО в Черноморском регионе. Вследствие этой спецоперации Москва теперь контролирует Южную Осетию и Абхазию.

Через усиление контроля РФ над Чёрным морем с помощью Черноморского флота с локацией в Севастополе Россия может влиять на прибрежные территории Турции, проливы Босфор, Дарданеллы, а также берега других союзников НАТО. Черноморский флот даёт России важный выход в Средиземное и Эгейское моря, усиливая её влияние в регионе. Это бросает серьёзный вызов Альянсу.

Корабли НАТО должны чаще заходить в порты Румынии, Турции и Болгарии, а также в Грузию и на неоккупированное побережье Украины

Помимо геополитических амбиций в черноморском бассейне Российская Федерация преследует здесь и важные экономические интересы. Прежде всего они связаны с открытием новых нефтяных и газовых месторождений у берегов Болгарии. В этой связи в московских кабинетах разработали идею трубопровода, который бы соединил три моря: Адриатическое, Балтийское и Чёрное. Такую газовую артерию, по задумке россиян, должна контролировать РФ.

Что же делать НАТО, чтобы умерить российский аппетит на стратегически важные южные моря, задаётся вопросом Джеймс Ставридис. Самое лучшее решение — сконцентрировать достаточно сил на военных базах в Чёрном море, что даст возможность влиять на Кремль в регионе в мирное время.

Во-первых, корабли НАТО должны чаще заходить в порты Румынии, Турции и Болгарии, а также в Грузию и на неоккупированное побережье Украины. Это можно осуществлять силами морской базы НАТО в Британии.

Во-вторых, Североатлантический альянс должен иметь план морских операций в Чёрном море на случай непредвиденных ситуаций. Одним из преимуществ НАТО является сильная оперативная командная структура, в которой задействованы 9 тыс. военных в 29 странах.

В-третьих, в Черноморском регионе следует расширить военное присутствие США отдельно от НАТО. Для этого есть четыре мощных эсминца с системами вооружения "Иджис", которые постоянно базируются в испанской Роте.

В-четвёртых, США должны тесно сотрудничать с Турцией, которая контролирует вход в Чёрное море через Босфорский пролив. Несмотря на то, что сейчас американо-турецкие отношения значительно охладели, важную роль играют стратегии по увеличению морского присутствия Вашингтона в этом регионе.

Наконец, США должны поощрять западный бизнес инвестировать в Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину, особенно в газовые и нефтяные месторождения, а также в улучшение оптоволоконных кабелей и других коммуникаций, влияя тем самым на более тесное экономическое сотрудничество стран в Чёрном море. Помочь в этом может и применение США и Европой политики "мягкой силы", которая станет одним из дополнительных гарантов стабильности в регионе, уверяет автор Bloomberg.

По материалам Bloomberg

Перевод Даниила Непочатова