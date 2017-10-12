Лучший футболист мира-1995 Веа стал президентом Либерии

Бывший игрок "Челси", "Манчестер Сити" и "Милана", а ныне политический деятель Джордж Веа избран президентом Либерии, сообщает Чемпионат со ссылкой на издание Naij.
На выборах главы государства 51-летний Веа победил своего главного конкурента — вице-президента Либерии Джозефа Бокая, представляющего "Партию единства".
Впервые экс-футболист принял участие в выборах президента своей страны в 2005 году и набрал свыше 40% голосов избирателей во втором туре голосования, однако в результате проиграл Элен Джонсон-Серлиф.
Теперь Веа сменит её на посту главы государства.
Веа является победителем в номинации лучший футболист мира (награда "Золотой мяч") 1995 года. Также в его активе звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трёх лет (1989, 1994, 1995).