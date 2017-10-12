Бывшего генсека ФИФА Швейцария подозревает в мошенничестве

Взамен на "неоправданные преимущества" Жером Вальке принял решение присудить "некоторым странам" право на трансляцию ЧМ-2026 и ЧМ-2030

В Швейцарии прокуратура завела уголовное дело против бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке и CEO катарской сети телеканалов beIN Media Нассера Аль-Хелаифи. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства, передает РБК-Украина.

Также по делу проходит неназванный бизнесмен, работающий в сфере прав на трансляцию спортивных мероприятий. Фигуранты дела подозреваются в подкупе частных лиц, мошенничестве и подделке документов.

Кроме того, в Швейцарии считают, что Вальке получил от бизнесмена "неоправданные преимущества" взамен на присуждение "некоторым странам" прав на трансляцию чемпионатов мира 2018, 2022, 2026 и 2030 годов.

Бывший генсек ФИФА получил такие "преимущества" и от CEO катарской сети телеканалов beIN. Взамен Вальке принял решение присудить "некоторым странам" право на трансляцию ЧМ-2026 и ЧМ-2030.

Согласно информации Reuters, в парижском офисе BeIN Sports уже прошли обыски в рамках расследования против Вальке и Аль-Хелаифи. В четверг, 12 октября, швейцарские прокуроры допросили Вальке как подозреваемого.