ОАЭ высылают дипломатов Северной Кореи и отзывают своего посланника из КНДР

Абу-Даби также прекращает выдачу новых виз и лицензий компаниям, которые принадлежат гражданам КНДР

Объединенные Арабские Эмираты сообщили о прекращении дипломатической миссии посла КНДР в стране, а также отзывают собственного посланника из Пхеньяна. Об этом сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM со ссылкой на заявление МИД ОАЭ, передает Европейская правда.

По данным агентства, ОАЭ также прекращают выдачу новых виз и лицензий компаниям, которые принадлежат гражданам КНДР.

Такое решение принято в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, которые были приняты из-за ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна.

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Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.