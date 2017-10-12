Погибло по меньшей мере 23 человека и три сотни пропали без вести

Масштабный пожар в Калифорнии вплотную подобрался к мегаполисам Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Об этом сообщает УНИАН.

Погибло по меньшей мере 23 человека и три сотни пропали без вести.

Всему виной стали местные ветры, которые зовут "Диабло". Жаркие ветры дуют на полную мощность, сводя на нет все усилия пожарных.

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Пожар видно с самолетов, сгорели тысячи домов, в том числе городок Санта-Роза сгорел дотла.

Жители региона не могут вспомнить, когда здесь последний раз были такие масштабные пожары. Они лишь надеются, что страшные жаркие ветры скоро утихнут.