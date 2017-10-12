Израиль вслед за США начнет подготовку к выходу из ЮНЕСКО

Израиль планирует начать процедуру выхода из ЮНЕСКО после того, как о прекращении членства в организации заявили США. Об этом сообщает Haaretz, ссылаясь на пресс-службу премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, передает 112 Украина.

Нетаньяху поддержал решение США выйти из организации, охарактеризовав его как "смелое и моральное".

"Это смелое и моральное решение, потому что ЮНЕСКО стала театром абсурда. Вместо сохранения истории она искажает ее", – заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что 12 октября Соединенные Штаты заявили о прекращении членства в ЮНЕСКО. Решение о выходе из организации вступит в силу 31 декабря 2018 года.

Гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова уже выразила сожаление в связи с решением США.

ЮНЕСКО – специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. На данный момент в организацию входят 195 государств-членов. Все они, кроме Лихтенштейна, являются членами ООН.