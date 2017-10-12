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Главная » Мир » На пути в ЕС в Сахаре могло погибнуть больше мигрантов, чем в Средиземном море, – ООН

На пути в ЕС в Сахаре могло погибнуть больше мигрантов, чем в Средиземном море, – ООН

На пути в ЕС в Сахаре могло погибнуть больше мигрантов, чем в Средиземном море, – ООН
Африканские беженцы / Фото: africaspeaks4africa.org

В этом году в центральной части Средиземного моря зафиксировано 2569 смертей мигрантов

12.10.17 178
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В Сахаре мигранты из Западной Африки, которые пытаются добраться в Европу, вероятно, погибают гораздо чаще, чем в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении Международной организации по миграции, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В этом году в центральной части Средиземного моря зафиксировано 2569 смертей мигрантов, тогда как более чем 107 тысяч мигрантов достигли берегов Италии.

"У нас еще нет никакой оценки по количеству смертей в пустыне", – заявил на пресс-конференции в Женеве директор Международной организации по миграции в Западной и Центральной Африке Ричард Данцигер.

"Мы предполагаем, и я думаю, мы уже раньше об этом говорили, что количество (погибших, – ред.), как минимум, вдвое превышает количество тех, кто погиб в Средиземном море. Однако у нас на самом деле нет никаких доказательств, это только предположение" , – добавил он.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2017 года в Европу прибыли 116 682 мигрантов и беженцев, из которых почти 83% оказались на побережье Италии.

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