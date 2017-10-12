20 стран ЕС поддержали создание Европейской прокуратуры

20 стран Европейского союза подтвердили намерение создать Европейскую прокуратуру. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Создание нового органа поддержали Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Германия, Греция, Испания, Финляндия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Портулагия, Румыния, Словения и Словакия.
Цель Европрокуратуры – расследование преступлений против финансовых интересов ЕС.
Как отметил министр юстиции Эстонии Урмас Реинсалу, этот орган поможет защитить налогоплательщиков стран ЕС и расследовать преступления на международном уровне.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Европрокуратура должна была бы также заниматься вопросами трансграничного терроризма.
Напомним, 5 октября депутаты Европейского парламента проголосовали за учреждение прокуратуры ЕС, дискуссии о которой длились несколько лет.