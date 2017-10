Россия пыталась использовать игру Pokemon Go для нагнетания напряженности в США, - СМИ

Американский телеканал CNN заявил, что организаторы "связанной с Россией" кампании в социальных сетях под названием Do not Shoot Us пытались "сеять разлад среди американцев, используя расовую напряженность" с помощью игры Pokemon Go.

Об этом сообщает Газета.ru.

По данным телеканала, название кампании, возможно, имеет отсылку на лозунг "Руки вверх, не стреляй", который стал популярным после убийства афроамериканца Майкла Брауна в Фергюсоне.

По данным телеканала, для продвижения кампании использовались Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr и игра Pokеmon Go.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook помогал немецким властям бороться с фейками во время парламентских выборов

Сообщается, что организаторы кампании с помощью конкурса призывали пользователей искать покемонов и заниматься их обучением возле тех мест, где были зафиксированы случаи проявления жестокости со стороны полиции.

Кроме того пользователям рекомендовали присвоить своим покемонам имена, которые бы соответствовали именам погибших от рук полицейских. К примеру, "Эрик Гарнер" — афроамериканец, который умер после того, как офицер полиции в Нью-Йорке арестовал его.

Как отмечает телеканал, победителям конкурса обещали вручить подарочные карты Amazon.

"Из изображений, предоставленных нам CNN, ясно, что наши игровые активы были присвоены и использованы в рекламных целях третьими лицами без нашего разрешения", — сообщили в компании Niantic, которая является разработчиком игры Pokemon Go.

Напомним, Facebook обнаружил активность созданных Россией фейковых аккаунтов, для распространения в социальной сети политической рекламы во время прошлых выборов президента США и передал всю полученную информацию ФБР.