В лесных пожарах в Калифорнии погиб 31 человек

В результате лесных пожаров в Северной Калифорнии погиб по меньшей мере 31 человек. Еще около 900 - считаются пропавшими без вести. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что из-за сильного ветра из строя вышли сотовые вышки, поэтому местные власти не могли оперативно предупредить людей об опасности.

На сегодня данная цифра является наибольшим числом жертв пожаров в Калифорнии в новейшей истории. До этого самым смертоносным пожаром в Калифорнии считался пожар в парке Гриффит в Лос-Анджелесе в 1933 году, когда погибли 29 человек.

Напомним, в штате Калифорния, США, 8 октября одновременно вспыхнули пять лесных пожаров.