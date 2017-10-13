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Главная » Мир » В Швеции выплачивать долги государству можно биткоинами

В Швеции выплачивать долги государству можно биткоинами

В Швеции выплачивать долги государству можно биткоинами
Биткоин / Фото из открытых источников

Служба принудительного исполнения Швеции уже получила первый платеж в криптовалюте

13.10.17 42
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Одна из шведских компаний перевела на счет Службы принудительного исполнения Швеции (SEA) 0,6 биткоина ($3100). Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на SvD Näringsliv.

"Мы привыкли работать с банковской системой. Это актив другого рода, который позволяет нам проводить операции по-новому", - заявил представитель SEA Иоанна Паулсон.

Власти не планируют держать биткоины и сразу провели аукцион по их продаже.

Однако представители SEA утверждают, что продажа биткоинов на аукционе вынужденная мера, поскольку на государственном уровне не существует структур, которые бы предоставляли услуги по открытию счетов в биткоинах.

Напомним, курс биткоина восстановил стремительный рост и впервые превысил отметку в 5100 долларов.

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