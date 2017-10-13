Делегацию Генштаба РФ не впустили в США для участия в конференции ООН

США не выдали визы членам делегации Генштаба России, которые планировали принять участие в российско-китайской конференции в ООН по проблематике развертывания системы ПРО США. Об этом заявил представитель Министерства обороны Александр Емельянов, передает Интерфакс-Украина.

"Для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил РФ под руководством советника начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Третьяка. Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила", - сообщил он.

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В четверг, 12 октября, "на полях" Первого комитета Генассамблеи ООН прошел совместный российско-китайский брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. От российской стороны выступил Емельянов, от китайской - заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального округа.