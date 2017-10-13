СМИ обнародовали запись кубинской "акустической атаки" на дипломатов США

На записи присутствуют звуки более чем из 20 различных частот

Агентство Associated Press разместило в сети аудиозапись так называемой "акустической атаки", которую предприняли власти Кубы против американских дипломатов. Об этом сообщает РБК-Украина.

На записи слышны высокочастотные звуки, которые, по мнению Associated Press, напоминают звучание сверчков. В то же время некоторые звуки имеют разные оттенки, которые напоминают "царапанье ногтями по доске".

Пострадавшие от акустической атаки дипломаты подтвердили, что слышали именно эти звуки на Кубе.

По данным анализа, на записи присутствуют оттенки более чем из 20 различных частот, а сами звуки генерируются импульсами различной длины. На данный момент источник звуков неизвестен. Пока также неясно, есть ли связь между этими звуками и заболеваниями дипломатов.

Напомним, в начале августа в СМИ появилась информация, что на нескольких сотрудников посольства США на Кубе была совершена "акустическая атака".

Как минимум 21 американский дипломат и члены их семей пострадали в результате инцидентов, которые начались в ноябре 2016 года. Речь идет о головокружении, состоянии, напоминающее сотрясение мозга, и даже о потере слуха.

Некоторые пострадавшие имеют долговременные симптомы, и, по крайней мере в одном случае, человек потерял слух.