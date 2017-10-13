Вечером в четверг, 12 октября, смертники ИГИЛ взорвали три начиненные взрывчаткой автомобили в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. В результате теракта погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сотрудников курдского филиала Красного креста, предает ЛІГА.net.

"Также большое число людей получили ранения в результате подрыва злоумышленниками трех машин", - рассказал источник.

Атака джихадистов произошла в Абу-Фасе, неподалеку от границы между провинциями Дейр-эз-Зор и Хасеке.

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Агентство Sana рассказало, что в панике люди бросились врассыпную, после чего некоторые из них подорвались на установленных в поле по краям дороги минах.

В этом месте ранее собирались бегущие от боевых действий мирные жители, среди которых много женщин и детей. Позднее людей из этого транзитного лагеря власти курдской автономии распределяют по безопасным районам.

Фото: syria.liveuamap.com