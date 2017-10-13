Калифорния горит. Что мешает остановить пожары на Западном побережье США

Пожар, который сильно навредил Северной Калифорнии, продолжает распространяться по штату. Погибло несколько десятков людей, несколько сотен пропали без вести. Сгорели более 3,5 тыс. домов, пострадали виноградники, являющиеся визитной карточкой региона.

Огонь не утихает из-за низкой влажности и сухой травы. Каждый день под завалами сгоревших домов пожарные находят тела погибших.

Катастрофический инцидент

"Ситуация только ухудшается, — говорит шеф калифорнийской пожарной части Кен Пимлотт. — По-настоящему опасным это бедствие делает то, что огонь бушует не только в глуши, но также вблизи населённых пунктов. Это катастрофический инцидент. О причинах пожара говорить рано. Сейчас главная задача — остановить огонь и сохранить жизни".

Власти продолжают эвакуировать людей. В среду в безопасные районы вывезено всё население Калистоги — главного города в долине Напа. Шериф Роберт Джордано говорит, что спасатели не могут попасть во многие районы другой долины — Сонома, так как они охвачены огнём. Некоторые люди, которые значатся в списках пропавших без вести, возможно, ранены или не могут связаться с родственниками и друзьями из-за повреждённых коммуникаций.

Масштабы трагедии впечатляют. Ещё недавно забитые туристами регионы превратились в пустыню

Сильный ветер стал причиной 22 лесных пожаров, но во вторник ситуация улучшилась, так как повысилась влажность. Благодаря этому пожарные смогли провести спасательную операцию по всему штату. Однако ветер затрудняет их работу и они не могут полностью обезопасить города.

Больше 25 тыс. человек нашли убежище в соседних штатах, расположенных севернее Сан-Франциско. Власти говорят, что в ближайшее время они не смогут вернуться обратно.

Удар по виноделам

Масштаб трагедии заставил президента Дональда Трампа предоставить федеральную помощь Калифорнии: людям помогают разбирать завалы и создавать эвакуационные центры.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун предупреждает, что устранение последствий бедствия дорого обойдётся штату, но регион справится с проблемой: "В основном пострадала винная индустрия, которая генерирует $55 млрд дохода каждый год. Но годовая прибыль экономики Калифорнии составляет $2,5 трлн. Поэтому не думаю, что из-за пожара произойдёт сильное падение показателей".

Чиновники заявили, что планируют сделать линию разграничения между пожарами и городами Напа, Санта-Роза. Последний является винным туристическим центром. Такие барьеры должны защитить города от повторного пожара.

Масштабы трагедии впечатляют. Ещё недавно забитые туристами регионы превратились в пустыню. Амеир Каземи 10 лет назад купил компанию Mohawk Sign в Санта-Розе. Сейчас от его бизнеса остался лишь пепел. Друзья стали звонить бизнесмену в понедельник утром, сообщая, что здание компании охвачено огнём. Каземи решил не рисковать здоровьем своей беременной жены, и супруги остались дома. Через два часа по телевизору стали транслировать кадры с места пожара. "Было очень больно наблюдать, как твой десятилетний труд превращается в ничто", — говорит Каземи.

По материалам: The Washington Post

Перевод Даниила Непочатова