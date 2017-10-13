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Главная » Мир » Директор Samsung Electronics уходит в отставку

Директор Samsung Electronics уходит в отставку

Директор Samsung Electronics уходит в отставку
Фото:The Verge

Компания ожидает рекордную прибыль

13.10.17 31
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Приближается срок публикации финансовой отчётности компании Samsung Electronics за третий квартал 2017 года. И, судя по предварительным данным, это был очередной успешный квартал с рекордной прибылью.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Verge.

Ожидается, что доход Samsung Electronics по итогам третьего квартала составит около $54,7 млрд, а сумма полученной операционной прибыли – около $12,8 млрд.

Если данные подтвердятся, то сумма операционной прибыли превысит показатель предыдущего квартала и, тем самым, будет установлен очередной рекорд. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доход увеличится на 28%, а операционная прибыль – на существенные 170%. Напомним, показатели третьего квартала 2016 года были далеки от ожиданий из-за проблем с аккумулятором модели Galaxy Note7 и последующего отзыва её из продажи.

Однако, несмотря на столь выдающиеся результаты, главный исполнительный директор компании Samsung Electronics Квон О-Хюн (Kwon Oh-hyun), также занимающий ряд других руководящих должностей, заявил об отставке. В марте 2018 года он покинет посты главы Samsung Electronics и Samsung Display, а также передаст другому человеку должность вице председателя.

Несмотря на отличные финансовые результаты двух последних кварталов, Квон заявляет, что текущие успехи связаны с решениями, принятыми в прошлом. При этом он ставит под сомнение способность компании прогнозировать тенденции и расти в будущем.

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