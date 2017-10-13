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Главная » Мир » Испания ради выхода из кризиса рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию
Референдум за независимость Каталонии

Испания ради выхода из кризиса рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию

Испания ради выхода из кризиса рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию
Парламент Каталонии / Фото: barcelonaconnect.com

СМИ сообщают, что члены испанского правительства и оппозиции провели тайную встречу в Мадриде

13.10.17 200
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В Мадриде начали разрабатывать план преодоления каталонского кризиса путем реформы Конституции Испании от 1978 года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Financial Times.

По данным издания, члены испанского правительства и оппозиции провели тайную встречу в Мадриде, чтобы найти формулу для выхода из тупика из-за ситуации в Каталонии.

Премьер-министр Испании, лидер консервативной Народной партии Мариано Рахой и лидер оппозиционных социалистов Педро Санчес поручили своим представителям разработать план преодоления кризиса путем реформы Конституции Испании 1978 года.

The Financial Times называет такой план амбициозной инициативой, поскольку изменения в основополагающий документ современной испанской демократии вносились лишь дважды – в 1992 и 2011 годах.

Кроме того, любая конституционная реформа, предусматривающая сохранение Каталонии в составе Испании, не понравится радикальным сепаратистам, в частности, ультралевой партии Popular Unity Candidacy.

Однако многие юристы, политологи и гражданские активисты пришли к выводу, что модернизация основного закона Испании, особенно элементов, касающихся региональной автономии и идентичности, может быть перспективным путем. Социалисты настаивают на такой реформе еще с 2013 года.

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