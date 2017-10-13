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Главная » Мир » Норвегия разместит бронетанковый батальон поближе к границе с Россией

Норвегия разместит бронетанковый батальон поближе к границе с Россией

Норвегия разместит бронетанковый батальон поближе к границе с Россией
Ина Эриксен Сорейде и Йенс Столтенберг / Фото: dpa

Ситуация в сфере безопасности стала более сложной и менее предсказуемой

13.10.17 71
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Власти Норвегии планируют отправить танковый батальон к арктической границе с Россией, а также купить больше танков и артиллерии для реагирования на растущие угрозы. Об этом заявила министр обороны страны Ина Эриксен Сорейде, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Норвегии не вспомнила о России во время представления правительственного плана по обороне, заявив, что не видит пока какой-то конкретной военной угрозы.

"Ситуация в сфере безопасности стала более сложной и менее предсказуемой. И это влияет на то, как мы организуем войска", – сказала Эриксен Сорейде.

План предусматривает, что бронетанковый батальон, который все еще называется кавалерийским батальоном, будет расположен в отдаленном районе Порсангер, на севере страны на краю длинного фьорда, что ведет к Баренцевому морю, которое также граничит с Россией.

План также предусматривает привлечение большего количества инвестиций в приобретение танков, артиллерии и стратегического оружия, а также увеличение срока службы с 12 до 16 месяцев.

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