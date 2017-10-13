Польша депортировала российского "ученого", разжигавшего конфликт с Украиной

Из Польши 11 октября по просьбе руководителя Агентства внутренней безопасности депортировали гражданина Российской Федерации Дмитрия К. Об этом сообщает Польское Радио со ссылкой на коммюнике пресс-секретаря министра координатора спецслужб Польши.

По данным Агентства, этот человек занимался деятельностью, направленной на причинение вреда интересам Польши, инициировал элементы гибридной войны против Польши и поддерживал контакты с российскими спецслужбами.

Официально Дмитрий К. находился в Польше как представитель Российского института стратегических исследований в Москве (РИСИ). В роле ученого и исследователя Института он устанавливал контакты в кругах ученых, в частности историков и журналистов. В этих группах он находил людей с пророссийским мировоззрением и привлекал их к сотрудничеству, предлагая, среди прочего, сотрудничество с российскими университетами, финансируемые Россией публикации и исследовательские поездки. Группе людей, которые с ним сотрудничали, он давал указания, что говорить, чтобы представлять пророссийскую точку зрения.

Дмитрий К. использовал сеть, которую он создал, для распространения пророссийской пропаганды.

Как установили сотрудники Агентства внутренней безопасности, во время своей деятельности Дмитрий К. осуществил ряд инициатив, направленных против интересов Польши, в частности: инициировал в Польше информационные кампании ради России, проводил кампании, направленные на усиление польско-украинской вражды, стимулировал в Польше действия против демонтажа памятников советских времен, а также действия, которые должны были дискредитировать польскую власть как в польских, так и в зарубежных СМИ.

Дмитрий К. имел прямые контакты со спецслужбами Российской Федерации.

Анализ деятельности К. указывает на то, что его активность в Польше созвучна деятельности российских служб, направленных против интересов Республики Польша.

"Весь материал, собранный сотрудниками Агентства внутренней безопасности в этом деле, указывает на то, что присутствие Дмитрия К. на территории Польши представляет риск для национальной безопасности Польши", – сказал пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарин.

По решению министра внутренних дел и администрации россиянина депортировали.

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Российский институт стратегических исследований был создан как аналитическая база для российской разведки. Долгое время институт был подчинен российской разведке. Сейчас он находится под наблюдением российской власти и контролируется ею. Председателем Российского института стратегических исследований является один из бывших руководителей российской спецслужбы.