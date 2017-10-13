Независимость Каталонии может привести к расколу во всем ЕС, – Юнкер

Президент Еврокомиссии опасается, что через 15 лет в ЕС будет 90 государств

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не поддерживает независимость Каталонии, поскольку другие могут пойти тем же путем. Об этом он заявил во время выступления на студенческом форуме в Люксембурге, передает Европейская правда со ссылкой на BBC.

По словам Юнкера, выход Каталонии из состава Испании может привести к тому, что ситуация в регионе станет слишком сложной для ЕС.

"Если мы позволим, но это не наше дело, чтобы Каталония стала независимой, то другие будут делать то же самое, и я не хотел бы этого, – сказал он. – Я бы не хотел, чтобы Европейский Союз в течение 15 лет насчитывал 90 государств".

Во время выступления на форуме Юнкер призвал испанского премьера взять ситуацию под контроль.

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Напомним, в Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.