Посол РФ в Швеции пожаловался, что шведы почему-то стали русофобами

В Швеции наблюдается беспрецедентный уровень русофобии. Об этом заявил посол России в Швеции Виктор Татаринцев в статье, которую опубликовало шведское издание Dagens Industri, передает РБК-Украина.

"Сравнивая напряженность 1970-х и 1980-х годов с сегодняшней ситуацией, я пришел к парадоксальному выводу. Хотя наша страна изменилась и сделала огромный шаг вперед в плане открытости и демократизации, шведское мнение о России явно не изменилось к лучшему. С трудом можно сказать, что и двусторонние отношения процветают", – написал Татаринцев.

Он добавил, что "никогда не видел такого уровня русофобии в Швеции, как сегодня".

"Обыденностью стало говорить о "российской угрозе" и демонизировать Россию", – подчеркнул Татаринцев.

Напомним, в июне 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединение Швеции к НАТО будет расцениваться Россией как угроза.

"Но это не значит совсем, что у нас истерика начнется или мы будем ядерные ракеты на Швецию нацеливать… Но что-то должны будем предпринимать, потому что мы рассматриваем это как дополнительную угрозу для России", – сказал Путин.