Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Посол РФ в Швеции пожаловался, что шведы почему-то стали русофобами

Посол РФ в Швеции пожаловался, что шведы почему-то стали русофобами

Посол РФ в Швеции пожаловался, что шведы почему-то стали русофобами
Фото: flickr.com

Россиянин констатирует, что разговоры о "российской угрозе" стали обыденностью

13.10.17 852
2400

В Швеции наблюдается беспрецедентный уровень русофобии. Об этом заявил посол России в Швеции Виктор Татаринцев в статье, которую опубликовало шведское издание Dagens Industri, передает РБК-Украина.

"Сравнивая напряженность 1970-х и 1980-х годов с сегодняшней ситуацией, я пришел к парадоксальному выводу. Хотя наша страна изменилась и сделала огромный шаг вперед в плане открытости и демократизации, шведское мнение о России явно не изменилось к лучшему. С трудом можно сказать, что и двусторонние отношения процветают", – написал Татаринцев.

Он добавил, что "никогда не видел такого уровня русофобии в Швеции, как сегодня".

"Обыденностью стало говорить о "российской угрозе" и демонизировать Россию", – подчеркнул Татаринцев.

Напомним, в июне 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединение Швеции к НАТО будет расцениваться Россией как угроза.

"Но это не значит совсем, что у нас истерика начнется или мы будем ядерные ракеты на Швецию нацеливать… Но что-то должны будем предпринимать, потому что мы рассматриваем это как дополнительную угрозу для России", – сказал Путин.

24
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Польша депортировала российского "ученого", разжигавшего конфликт с УкраинойУкраина подала в ВТО третий иск против РФ из-за ограничений импортаСпецслужбы РФ намекнули на возможный обмен украинских пограничников

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 6884
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6583
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4628
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3766
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3680
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1611
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 5220
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 3151
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 3028
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2284
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6121 / 91164
  2. Опасная Нибиру. Будет ли конец света в октябре 4010 / 4675
  3. В библиотеке Могилянки за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет 3986 / 4780
  4. Ушел в отставку докладчик ПАСЕ по Украине 3940 / 4376
  5. В Сирии убили знаменитую Белую вдову 3886 / 4292
  6. Оккупанты доставили автодорожную арку к опорам Керченского моста 3457 / 4019
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3175 / 65625
  8. Полторак заявил о готовности уйти в отставку 3165 / 3576
  9. Семь украинских банков не обладают необходимым уставным капиталом 2744 / 3034
  10. Астрономы смогли разглядеть "темную сторону" Млечного Пути 2577 / 3026
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 119 / 91164
  2. Простая арифметика. Как научить детей учиться 16 / 5220
  3. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 15 / 4115
  4. В библиотеке Могилянки за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет 11 / 4780
  5. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 11 / 3341
  6. ПАСЕ и деньги. Не нужно путать Украину с ее «зарюмсаными» депутатами 10 / 1376
  7. Турецкий фарш. Много ли проку в поддержке Украины Эрдоганом 10 / 1951
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 9 / 1693
  9. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 8 / 14541
  10. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 8 / 1741
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.