Новым гендиректором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции

Новым генеральным директором ЮНЕСКО стала бывший министр культуры Франции Одри Азуле. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Daily Star.
"Француженка Одри Азуле возглавила ЮНЕСКО после голосования с минимальным преимуществом голосов", – говорится в сообщении.
Соперником Азуле выступил катарский дипломат, экс-министр культуры Хамад бен Абдельазиз.
В целом на пост гендиректора организации выдвигалось девять кандидатур – из Гватемалы, Ирака, Азербайджана, Вьетнама, Китая и Ливана и Египта.
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Нового председателя ЮНЕСКО избрали в пятом туре. Однако окончательно кандидатуру утвердят на 39-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет в следующем месяце.
Предыдущим гендиректором организации была Ирина Бокова из Болгарии. Она занимала пост два срока, начиная с 2009 года.