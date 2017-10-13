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Главная » Мир » Новым гендиректором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции

Новым гендиректором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции

Новым гендиректором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции
Одри Азуле / Фото: culturebox.francetvinfo.fr

Предыдущим генеральным директором организации была Ирина Бокова из Болгарии

13.10.17 28
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Новым генеральным директором ЮНЕСКО стала бывший министр культуры Франции Одри Азуле. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Daily Star.

"Француженка Одри Азуле возглавила ЮНЕСКО после голосования с минимальным преимуществом голосов", – говорится в сообщении.

Соперником Азуле выступил катарский дипломат, экс-министр культуры Хамад бен Абдельазиз.

В целом на пост гендиректора организации выдвигалось девять кандидатур – из Гватемалы, Ирака, Азербайджана, Вьетнама, Китая и Ливана и Египта.

Нового председателя ЮНЕСКО избрали в пятом туре. Однако окончательно кандидатуру утвердят на 39-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет в следующем месяце.

Предыдущим гендиректором организации была Ирина Бокова из Болгарии. Она занимала пост два срока, начиная с 2009 года.

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