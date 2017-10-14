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Главная » Мир » Фото Турецкие парикмахеры жестоко отомстили США

Фото Турецкие парикмахеры жестоко отомстили США

<span class="label red">Фото</span> Турецкие парикмахеры жестоко отомстили США
Фото: АА

Цирюльники провинции Самсун решили поддержать своего президента и страну

14.10.17 12
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Парикмахеры Турции в знак протеста против американской политики ввели запрет на мужскую стрижку "Американец". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на News Turk.

Палата парикмахеров турецкой провинции Самсун на севере страны решила поддержать власти в конфликте со США собственными силами и ввела запрет на "американские стрижки".

"Наш президент отомстил США (ввел зеркальный запрет, – ред.). Мы, как парикмахеры, запретили "американские стрижки", чтобы поддержать нашего президента и страну. Ни одна парикмахерская в Самсуне не будет делать стрижки по-американски. Мы будем стричь волосы в стилях, подходящих для нашей культуры. С этого момента мы будем стричься по-турецки", – цитирует главу Палаты парикмахеров Самсуна Забита Пилана турецкий телеканал CNN Türk.

Теперь на парикмахерских северного турецкого города Самсун можно встретить объявления с одной и той же фразой "Здесь не делают американские стрижки".

Объявления в турецких парикмахерских

Фото: АА

Напомним, посольство США в Анкаре приняло решение временно прекратить выдачу неиммиграционных виз для граждан Турции. Решение принято в связи с арестом властями Турции работника консульства США в Стамбуле.

9 октября посольство Турции в США приостановило выдачу неиммиграционных виз гражданам Соединенных Штатов.

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