МИД Украины о сепаратистской акции в Венгрии: "Будапешт откровенно заигрывается"

В украинском внешнеполитическом ведомстве ожидают, что власти Венгрии безотлагательно отгородятся от позорных призывов

В МИД Украины выразили протест в связи с проведенной в Будапеште под посольством Украины акции "Самоопределение для Закарпатья". Об этом директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев написал на своей странице в Facebook.

"Кажется, что Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход – откровенно заигрывается.

Решительно будем протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отгородятся от этих позорных призывов", – написал Макеев.

Ранее сообщалось, что 13 октября в Будапеште под посольством Украины организовали акцию "Самоопределение для Закарпатья", протест против которой выразило МИД Украины.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в связи с законом об образовании.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".