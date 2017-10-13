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Главная » Мир » Трамп не имеет полномочий для отмены ядерной сделку с Ираном, – Могерини

Трамп не имеет полномочий для отмены ядерной сделку с Ираном, – Могерини

Трамп не имеет полномочий для отмены ядерной сделку с Ираном, – Могерини
Федерика Могерини / Фото из открытых источников

Соглашение закреплено в резолюции СБ ООН, и ни один глава государства не может его отменить

13.10.17 8
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У президента США Дональда Трампа нет возможности отменить соглашение по атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Об этом заявила 13 октября Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает 112 Украина.

"У президента есть много полномочий, но этой возможности у него нет", – подчеркнула она.

Могерини пояснила, что соглашение закреплено в резолюции СБ ООН, и ни один глава государства не может его отменить.

"Насколько я знаю, ни одна страна в мире не может отменить резолюцию Совета ООН, резолюцию, которая была одобрена, имплементирована и верифицирована", – сказала она.

"На данный момент соглашение работает, оно имплементировано... Я рассчитываю, что все стороны буду придерживаться его", – добавила Могерини.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался сертифицировать соблюдение Ираном параметров соглашения по атому. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

15 августа президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран может выйти из соглашения по ограничению своей ядерной деятельности в случае введения Соединенными Штатами новых санкций.

Напомним, соглашение по ядерной программе Ирана было подписано в Вене 14 июля 2015 года между Ираном, группой 5+1 (пятью постоянными членами Совета безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией) и ЕС.

Основные пункты договоренности были такими:

- большая часть иранского обогащенного урана будет вывезена за границу;
- ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован;
- завод по обогащению топлива "Фордо" станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;
- МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет, что позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;
- санкции США, Евросоюза и Совбеза ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана.

 

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