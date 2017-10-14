В США разгорается скандал по поводу публичной "кастрации" Тиллерсона

Твиты Трампа все больше усиливают напряжение

Один из самых влиятельных американских сенаторов - глава Комитета по международным делам Сената Боб Коркер публично обвинил Дональда Трампа в срыве дипломатических усилий госсекретаря Рекса Тиллерсона привлечь Китай к ответственности за бездеятельную политику в отношении КНДР.

В интервью The Washington Post, на которое ссылаются мировые СМИ, сенатор назвал такие действия президента "публичной кастрацией" главы американской дипломатии.

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"Вы не можете публично кастрировать собственного государственного секретаря", - отметил Коркер, очевидно, имея в виду твиттер-сообщение Трампа, в котором тот заявил, что Тиллерсон "напрасно тратит время" во время обсуждения в Пекине северокорейского вопроса.

Коркер отметил, что твиты президента усиливают напряжение в регионе.

Однако, по мнению Коркера, Тиллерсон является инструментом, открывающим путь для избежания конфронтации с Северной Кореей через "тихую" дипломатию с Китаем.

Напомним, Фокус разбирался, почему войны между США и КНДР не избежать.