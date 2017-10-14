Поляки из-за украинцев отказываются принимать переселенцев из ЕС

Польское правительство не согласится принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Европейском союзе.
Об этом в Люксембурге заявил министр внутренних дел (МВД) Польши Мариуш Блащак.
Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на издание РАР, он аргументировал это тем, что в стране уже находится много украинцев, а такие "идеологически мотивированные концепции" как переселение подвергают риску Польшу и поляков.
"Переселение – механизм, который не будет эффективным", – заявил он.
По словам Блащака, это приведет к большой волне миграции в Европу.
Министр отметил, что в Польше насчитывается более 1 миллиона граждан Украины, которые частично являются трудовыми мигрантами, частично – уехали из страны после вторжения России.
Напомним, Киев потребовал официальных объяснений от Польши по факту издевательств над украинкой.