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Главная » Мир » Поляки из-за украинцев отказываются принимать переселенцев из ЕС

Поляки из-за украинцев отказываются принимать переселенцев из ЕС

Поляки из-за украинцев отказываются принимать переселенцев из ЕС
Фото: РАР

Глава МВД РП Мариуш Блащак заявил, что в стране насчитывается более 1 миллиона граждан Украины

14.10.17 183
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Польское правительство не согласится принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Европейском союзе.

Об этом в Люксембурге заявил министр внутренних дел (МВД) Польши Мариуш Блащак.

Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на издание РАР, он аргументировал это тем, что в стране уже находится много украинцев, а такие "идеологически мотивированные концепции" как переселение подвергают риску Польшу и поляков.

"Переселение – механизм, который не будет эффективным", – заявил он.

По словам Блащака, это приведет к большой волне миграции в Европу. 

Министр отметил, что в Польше насчитывается более 1 миллиона граждан Украины, которые частично являются трудовыми мигрантами, частично – уехали из страны после вторжения России.

Напомним, Киев потребовал официальных объяснений от Польши по факту издевательств над украинкой.

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