Возле Африки разбился грузовой самолет: погибли по меньшей мере четверо

В субботу, 14 октября, возле международного аэропорта Абиджан в Кот-д'Ивуаре упал в море грузовой самолет с винтовым двигателем.

По меньшей мере четыре человека погибли.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Самолет распался на несколько частей, которые прибило к пляжу.

Два тела уже извлекли из-под обломков воздушного судна, еще два замечены среди других обломков самолета.

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Отмечается, что авария произошла во время грозы с сильным дождем и молнией, что затрудняло работу спасателей. Несмотря на то, что аэропорт Абиджан находится в густонаселенной местности, на месте не было никаких жертв.

Информационный портал Koaci сообщил, что грузовой самолет принадлежал компании, которая перевозит технику для французской армии. По его данным, на борту могла находиться армейская техника.

Как сообщает BBC, отчеты свидетельствуют, что это был самолет производства "Антонов".

По другим сообщениям, несколько членов экипажа выжили.

Напомним, в Перу самолет врезался в полицейскую базу.