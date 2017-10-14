В Кении в одной из средних школ во время нападения были застрелены по меньшей мере пять учеников и охранник.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС, а также местные издания.
Нападение совершил бывший ученик вместе с двумя подельниками. Выходца из Южного Судана ранее исключили из школы за драку с другим учеником.
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Также известно о 18 раненых учениках и двух изнасилованных девушках.
По данным местных правоохранителей, напавший говорил своим одноклассникам, что сожжет школу или отомстит еще каким-то образом за свое исключение.