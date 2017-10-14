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Главная » Мир » Фото Кровавая бойня в кенийской школе, много погибших и раненых

Фото Кровавая бойня в кенийской школе, много погибших и раненых

<span class="label red">Фото</span> Кровавая бойня в кенийской школе, много погибших и раненых
Фото - соцсети

Нападение совершил бывший ученик вместе с двумя подельниками

14.10.17 197
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В Кении в одной из средних школ во время нападения были застрелены по меньшей мере пять учеников и охранник.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС, а также местные издания.

Нападение совершил бывший ученик вместе с двумя подельниками. Выходца из Южного Судана ранее исключили из школы за драку с другим учеником.

Также известно о 18 раненых учениках и двух изнасилованных девушках.

По данным местных правоохранителей, напавший говорил своим одноклассникам, что сожжет школу или отомстит еще каким-то образом за свое исключение.

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