В Кении в одной из средних школ во время нападения были застрелены по меньшей мере пять учеников и охранник.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС, а также местные издания.

Нападение совершил бывший ученик вместе с двумя подельниками. Выходца из Южного Судана ранее исключили из школы за драку с другим учеником.

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Также известно о 18 раненых учениках и двух изнасилованных девушках.

По данным местных правоохранителей, напавший говорил своим одноклассникам, что сожжет школу или отомстит еще каким-то образом за свое исключение.