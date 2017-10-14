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Главная » Мир » В столице Сомали взорвался начиненный взрывчаткой грузовик

В столице Сомали взорвался начиненный взрывчаткой грузовик

В столице Сомали взорвался начиненный взрывчаткой грузовик

Целью атаки мог быть один из отелей города

14.10.17 58
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В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, 20 человек, еще 15 пострадали.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, на одной из оживленных дорог взорвался начиненный взрывчаткой грузовик.

Правоохранители рассказали, что взрыв произошел в то время, как грузовик преследовал полицейский автомобиль.

Как отметил капитан полиции Мохамед Хусейн, по предварительным данным, целью атаки мог быть один из отелей города.

Напомним, в Сомали силовики по ошибке застрелили министра.

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